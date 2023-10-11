أشرف زكي عن خلافات ميدو عادل ولقاء سويدان: عقوبة مجلس التأديب قد تصل إلى الشطب

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن تفاصيل تحويل ميدو عادل ولقاء سويدان إلى مجلس التأديب.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «90 دقيقة»، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على قناة «المحور»، مساء الإثنين، أن قانون النقابة ينص على إحالة أي مشكلة تنشب بين الأعضاء إلى لجنة التحقيق، منوهًا بأنه في حالة رؤية اللجنة بوجود ضرورة للتصعيد إلى مجلس التأديب، ترفع توصية إلى مجلس الإدارة لاعتماد هذا القرار.

ولفت إلى أن طرفي الأزمة كل منهما نسب إليه بعض التصرفات، ومن ثم كان لزاما على لجنة التحقيق إحالة القضية إلى مجلس التأديب، مشيرا إلى أن التحويل للمجلس لديه قرارات عديدة يتخذها في مثل هذه المسائل بدءا من لفت النظر أو التبرئة أو الإنذار أو الغرامة أو الإيقاف لمدة لا تزيد عن العمل لمدة عام أو الشطب.

وشدد على أن النقابة تأخذ موقف الحياد بين طرفي المشكلة، وهما زميلان وعضوان بالنقابة، ولكن هناك خطأ حدث، لافتا إلى أنه كان ينتظر تقديم الاعتذار منهما للمسرح المصري والجمهور العظيم، ومعالجة الأمر وليس اللجوء إلى تضخيمه، خاصة وأنه كان هناك احتفال بذكرى سيد درويش.

وذكر أن مجلس التأديب بمثابة محكمة وتم الاضطرار إليه، لأن الطرفين وضعوا الجميع في موقف صعب، والمجلس سوف يقول كلمته في النهاية.