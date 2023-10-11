منتجي الدواجن: انخفاض طبق البيض 15 % وكيلو الدجاج الحي سيصل لـ 65 جنيها

قال ثروت الزيني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن قطاع منتجي الدواجن وبيض المائدة، شارك بمبادرة خفض الأسعار، من خلال اجتماعات وتنسيقات مكثفة منذ الخميس الماضي، مع وزير الزراعة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الإثنين، أن الاتحاد اجتمع مع وزير الزراعة، أمس، لتحديد آليات تنفيذ المبادرات والتي صدرت اليوم، منوها بأن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ، اعتبارا من يوم السبت الموافق يوم الرابع عشر من أكتوبر الجاري.

ولفت إلى التخفيضات تشمل تراجعا في طبق البيض بنسبة 15 %، وسعر كيلو الدواجن الحية سيصل إلى 65 جنيها، والمجمدة 100 جنيه، موضحا أن القطاع يحتاج شهريا إلى 700 ألف طن من الأعلاف منها 500 ألف طن من الذرة، و200 ألف طن من فول الصويا، ومن ثم توفير التدابير الدولارية واحتياجات القطاع خلال هذه الفترة مهم للغاية.

وأشار إلى أن صناعة الدواجن صناعة حية وبها اكتفاء ذاتي، وتحتاج لاستمرارية دوران العملية الإنتاجية، مشددا على ضرورة توفير الدولار لأنه الأساس في تخفيض الأسعار واستمرار القطاع في المبادرة وهو ما وعدت به الحكومة والبنك المركزي.

وطالب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بعودة المبادرات المصرفية عبر البنك المركزي؛ لطرح مبادرة ذات فائدة مخفضة، تساعد في تخفيف وطأة ارتفاع أسعار المكونات على الصناعة، ودعمها لأنها صناعة محلية بالشكل الذي يضمن استمرار الإنتاج وعودة الاستقرار للقطاع.