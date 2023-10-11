وزير خارجية تونس يلقي باللائمة على الأوروبيين بشأن الأزمة الاقتصادية في بلاده

ألقى وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، باللائمة على شركاء تونس الأوروبيين بشأن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، في تصريحات مشددة نشرت اليوم الأربعاء.

وقال الوزير عمار، في مقابلة مع صحيفة "الشروق" التونسية: "لسنا حديقة خلفية لأي جهة.. السياسة التي اعتادها الغرب في السابق في 2011 لم تعد جائزة ولن تمر"، في إشارة إلى فترة اندلاع موجة الربيع العربي انطلاقا من تونس عبر الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وأضاف عمار: "هناك ولد الربيع العربي وهنا قبر، نقول لكم كأوروبيين وغربيين: انتهت اللعبة وهذا درس لكم".

وتابع الوزير: "أنتم من سددتم الأفق أمامنا.. دمرتم ليبيا وكان لنا حجم تبادل مع الشقيقة 40 % من تجارتنا وكذلك فعلتم في العراق وكانت علاقاتنا مهمة معه.. تحملوا مسئولية ما اقترفتم في أفريقيا والعالم العربي".

وتسود حالة من التوتر على العلاقات بين تونس وشريكها الاقتصادي الأول الاتحاد الأوروبي؛ بسبب الأزمة المرتبطة بملف الهجرة وبنود الاتفاق المالي ، ولكن على خلفية التحولات السياسية التي تشهدها تونس منذ إقدام الرئيس قيس سعيد على حل النظام السياسي قبل عامين، وتوسيع صلاحياتها بشكل كبير على رأس السلطة.