 بدء المراجعات الداخلية لتجديد شهادة الأيزو للجهاز الإداري بجامعة المنوفية - بوابة الشروق
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بدء المراجعات الداخلية لتجديد شهادة الأيزو للجهاز الإداري بجامعة المنوفية

مصطفى الملاح
نشر في: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 7:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 7:12 م

بدأت جامعة المنوفية إجراءات المراجعات الداخلية التي تتم على مستوى جميع قطاعات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية.

وأكد رئيس الجامعة، في تصريح اليوم، أن إجراء المراجعة الداخلية بدأت اليوم على قطاع رئيس الجامعة بواسطة المراجعين الداخليين للجامعة، استعدادا لتجديد شهادة الأيزو، وذلك تحت إشراف الدكتورة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة، وأحمد صالح مدير التطوير وتقويم الأداء لضمان الجودة.

يأتي هذا من منطلق حرص جامعة المنوفية على استيفاء معايير الجودة ومواكبة التقدم في مجالي الإدارة والتعليم وإيمانا بأهمية تطوير أداء الجهاز الإداري كأحد أهم الركائز الأساسية لتطوير ودعم العملية التعليمية بالجامعة.

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