ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في قصف الأحياء السكنية بقطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، ودون سابق إنذار؛ ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 1055 مواطناً، وإصابة 5184 آخرين بجراح مختلفة.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فقد ركزت إسرائيل قصفها على أحياء سكنية داخل قطاع غزة، مما أدى إلى محو أجزاء من تلك الأحياء، حيث صدم المئات من المواطنين الفلسطينيين من حجم الدمار الكبير الذي خلفته الغارات الجوية الإسرائيلية.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية صورا ومقاطع فيديو من الأقمار الصناعية، وعلى أرض الواقع، تظهر الدمار الذي سببته غارات الاحتلال العنيفة على الأحياء السكنية في غزة منذ بدء معركة "طوفان الأقصى".

وطال القصف أحياء سكنية هامة تعد مركزًا تجاريًا ومقصدًا للمواطنين في غزة، مثل حي الرمال، الذي تعتبره إسرائيل "مركز عصب حماس"، ويعتبر أكثر الأحياء ازدهاراً في مدينة غزة، ويتميز بالكثير من الوجود السكاني، كونه مركزاً تجارياً كبيراً، ويضم العديد من مكاتب العمل، والأبراج، والمساجد، والحدائق، والعيادات، وكل ما يلزم المواطنين.

كما طال القصف الإسرائيلي أيضا حي السودانية، الذي يضم عددًا كبيرًا من السكان، وتأسس عام 1948، حيث استقبل لاجئين فلسطينيين قادمين من مناطق مختلفة، وسمي بالسودانية، نسبة للعائلات السودانية التي استوطنته.

أما حي النصر، الذي طاله القصف أيضا ودمرت منازله وهجر سكانه، فيقع غرب مدينة غزة، ودمرت قوات الاحتلال العديد من منازل العائلات بالحي، كما طال القصف الأبراج السكنية، وأشهرها برج العكلوك المكون من 11 طابقا.