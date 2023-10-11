فشل مسعى روسيا للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

فشلت روسيا اليوم الأربعاء في محاولتها للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وحصلت بلغاريا وألبانيا على الأغلبية اللازمة من أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 في التصويت لدول شرق أوروبا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وحصلت بلغاريا على 160 صوتا، وألبانيا على 123 صوتا ، بينما صوتت 83 دولة لصالح روسيا. واعتبر الاقتراع السري اختبارا لكيفية رؤية العالم لروسيا، بعد أكثر من عام ونصف العام من غزو موسكو العسكري لأوكرانيا.

وجاء انتخاب أعضاء جدد في المجلس الذي يضم 47 دولة هذا العام في وقت تكافح فيه دول كثيرة ، خاصة في العالم النامي ، لاتباع الخط المتشدد الذي تتخذه الدول الصناعية الغربية تجاه روسيا.

وفي بريل 2022، بعد عدة أسابيع من بدء روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا، علقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عضوية روسيا في المجلس.

ثم أعلنت موسكو إنهاء عضويتها قبل الأوان. وفي ذلك الوقت، صوت 93 عضوا لصالح قرار بشأن التعليق قدمته بريطانيا والولايات المتحدة، وامتنع 58 عضوا عن التصويت وصوت 24 عضوا ضده.