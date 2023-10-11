حماس تستنكر تصريحات بايدن التحريضية ضدها

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء اليوم الثلاثاء التصريحات "التحريضية" التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن ضدها.

وقالت الحركة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن تصريحات بايدن "تزامنت مع استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت الحركة الإدارة الأمريكية إلى "مراجعة موقفها المنحاز، والابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي".

وكان بايدن وصف هجوم حماس ضد إسرائيل بأنه إرهاب "ويذكرنا بأسوا ما قامت داعش بعمله"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقف بجانب إسرائيل بعد هجوم حماس، وأنها ستساعدها بكل ما تحتاجه من أجل التأكد من أنها قادرة على الدفاع عن نفسها.