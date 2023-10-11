وزير خارجية فلسطين: شعبنا يواجه بطشا ساحقا بكرامة وصموده أسطوري

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وجه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، تحية إكبار وإجلاء لأبناء وبنات الشعب الفلسطيني العظيم، الذين يواجهون اليوم حرب إبادة مسعورة من قبل الاحتلال العنصري الاستعماري الإسرائيلي الغاشم.

وأضاف المالكي، في كلمة ضمن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التصعيد الإسرائيلي تجاه فلسطين، مساء الأربعاء: «ونترحم على أرواح شهدائنا الأبرار ونتمنى لآلاف الجرحى الشفاء العاجل».

وأكمل: «نعبر عن فخرنا واعتزازنا بالشعب الفلسطيني الأبي في قطاع غزة وسائر فلسطين، الذي يواجه بعزة وكرامة بطشا ساحقا ويبقى صامدا بشكل أسطوري».

وتوجه بالشكر إلى وزراء الخارجية العرب، على الاستجابة لطلب فلسطين والمغرب، بعقد وحضور هذا الاجتماع في مقر الجامعة بيت العرب الأول.

وأوضح أن الاجتماع يستهدف مناقشة المخاطر الحقيقية التي تتعرض لها قضية فلسطين، والنتائج الكارثية للانفجار الكبير في ساحة الصراع.

ولفت إلى مناقشة الاجتماع تداعيات الحرب المدمرة على أهل قطاع غزة، والبحث في مجالات التحرك العربي العاجل لوقف العدوان فورا وتوفير الاحتياجات لأهالي القطاع.