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هيئة المطارات الإسرائيلية: مطار بن غوريون لم يتعرض لتهديد أمني

وكالات
نشر في: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 6:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 6:33 م

كشفت هيئة المطارات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن آخر تطورات الأوضاع في مطار بن جوريون، وذلك بعدما أعلنت حركة «حماس» استهدافه برشقة صاروخية.

وقالت الهيئة إن «مطار بن جوريون لم يتعرض لتهديد أمني»، وذلك بحسب ما أفادته فضائية سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها.

وأعلنت حركة حماس، الأربعاء، استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي برشقة صاروخية، ردا على استهداف المدنيين.

ولم ترد بعد تقارير عما إذا كان المطار تعرض لأضرار مادية، أو إذا أدى الهجوم إلى خسائر بشرية.

وأرسلت بلدان عدة، طائراتها لإجلاء رعاياها من إسرائيل، في أعقاب الهجوم المباغت الذي بدأته حماس صباح السبت.

وكانت الحركة أعلنت استهداف مطار بن جوريون، الثلاثاء، لكن إسرائيل نفت ذلك.

والثلاثاء قال متحدث باسم المطار إن العمل مستمر، نافيا ما أعلنته حماس في بيان عن قصف المطار بصواريخ من قطاع غزة.

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