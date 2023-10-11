انطلاق مؤتمر الحركة المدنية الديمقراطية لدعم الشعب الفلسطينى ومقاومته المشروعة

بدأ منذ قليل مؤتمر الحركة المدنية الديمقراطية الذى يستضيفه حزب المحافظين، تحت عنوان «دعم شعبنا الفلسطيني ومقاومته المشروعة»، وذلك بمقر النادي السياسي للحزب بجاردن سيتي.

وقال طلعت خليل عضو المجلس الرئاسى لحزب المحافظين، إن الحركة المدنية تعقد مؤتمرا دعما لنضال للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة، وتحث فيه الحكومات العربية، على الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وفك الحصار الذي تفرضه إسرائيل.

وأضاف خليل، خلال مؤتمر "دعم شعبنا الفلسطيني ومقاومته المشروعة"، أن حزب المحافظين يستضيف فعاليات دعم فلسطين، واستضاف من قبل مؤتمر لدعم أحداث جنين وغيرها، معتبرا أن ما حدث هذه المرة فاق كل الحدود فالعالم ينظر إلى ما حدث من المقاومة مذهولا.

وذكر أن فلسطين حاليا واقفة أمام العالم بأكمله وليس أمام إسرائيل فقط، مؤكدا أن القضية الفلسطينية في وجدان الشعب العربي والمصري، وقدم التحية للشهيد محمد صلاح ولكل أروح الشهداء الفلسطينيين، موضحا أن القضية الفلسطينية ستظل حية في وجداننا.