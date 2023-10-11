لاعب ليفربول السابق يُرشح بديل صلاح لكلوب

نصح ستيفن وارنوك، ظهير أيسر نادي ليفربول السابق، يورجن كلوب وإدارة الريدز ببديل محمد صلاح، حال رحيل هداف البريميرليج إلى الدوري السعودي الفترة المقبلة.

تلقى محمد صلاح عرضًا ضخمًا للغاية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من اتحاد جدة وصل إلى 215 مليون جنيه إسترليني، لكن ليفربول تمسك باستمرار نجمه وأنه ليس للبيع، وتؤكد تقارير صحفية عدة أن النادي السعودي سيحاول مجددًا لضم صلاح في الانتقالات المقبلة.

قال ستيفن وارنوك في تصريحات لشبكة "talkSPORT" البريطانية:" كل اللاعبين قابلين للاستبدال، لقد قلت ذلك عن لويس سواريز، وعن فيليب كوتينيو، وسيكون صلاح كذلك قابل للتعويض في الوقت المناسب".

أضاف:" أعتقد أن المشكلة الكبرى تكمن في صلاح أنك إذا تلقيت عرضًا بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني من المملكة العربية السعويدة فمن الصعب أن تقول له لا".

أوضح:" لن أبيعه في يناير ولكن ربما في الموسم المقبل، لكن في حالة إذا كان لديك لاعب آخر في التشكيلة يعوضه".

أشار وارنوك:" يجب أن يكون لديك لاعب مثير في التشكيلة، واللاعب الوحيد الذي يتبادر إلى ذهنك هو خفيتشا كفاراتسخيليا "لاعب نابولي" شاب ويمتلك الإمكانات، لكنه لاعب في الجناح الأيسر، هل يمكنه اللعب في الجهة اليمنى؟، وهذا قد يدفع كلوب لتغيير مركز سوبوسلاي وعودته إلى الجناح الأيمن، كما كان في لايبزيج".

أتم وارنوك: "لقد أصبح سوبوسلاي محبوب الجماهير في أنفيلد، وأصبح قميصه الأكثر مبيعًا في أشهر قليلة رغم شعبية محمد صلاح الكبيرة، لأنك تجد دائمًا قمصان صلاح وأعلام مصر مسيطرة على المدرجات، لذلك سوبوسلاي من الناحية التسويقية سيكون جيدًا لنادي ليفربول في المستقبل".