وزيرة التعليم الألمانية: لا مكان لمعاداة السامية في المدارس الألمانية

أكدت وزيرة التعليم الألمانية بتينا شتارك - فاتسينجر، ضرورة العمل على التصدي لمعاداة السامية في المدارس الألمانية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، قالت السياسية المنتمية إلى الحزب الديمقراطي الحر، اليوم الأربعاء: "لا ينبغي أن يكون هناك مكان في ألمانيا لمعاداة السامية وكراهية إسرائيل. هذا الأمر يسري أيضا على مدارسنا".

ورأت شتارك - فاتسينجر، أن المعلمين يلعبون دورا محوريا في توعية التلاميذ وبالتالي في التصدي لمعاداة السامية.

وقالت إن هذا يشمل معالجة الصراع في الشرق الأوسط والإرهاب الحالي من جانب حماس في الحصص الدراسية بطريقة تتناسب مع العمر وتصنيف هذه الأمور بشكل واضح.

وأوضحت شتارك - فاتسينجر، أن هناك مشروعين محددين لدى وزارة التعليم والبحث العلمي من أجل دعم المعلمين في هذا الصدد.

وصرحت الوزيرة، بأن المشروعين يتضمنان تدريب الشرطيين والمعلمين المبتدئين على التعامل مع حالات معاداة السامية، وتطوير مواد تعليمية رقمية للوقاية من معاداة السامية.