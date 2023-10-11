الداخلية الألمانية تعلن عن إجراءات صارمة ضد المتعاطفين مع حماس

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أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن إجراءات صارمة ضد المتعاطفين مع حركة حماس ومؤيديها في ألمانيا، وذلك في أعقاب هجوم الحركة على بلدات إسرائيلية من قطاع غزة.

وقالت الوزيرة لصحف مجموعة فونكه الإعلامية في تصريحات نشرت في وقت متأخر مساء الثلاثاء: "نحن نستخدم كل وسائل الاستخبارات والشرطة لاتخاذ إجراءات ضد مؤيدي حماس".

وأضافت: "سلطاتنا الأمنية تستهدف المشهد الإسلامي بشكل أوثق من أجل تحديد ردود الفعل على إرهاب حماس على الفور ومنع أي دعم. وهذا ينطبق أيضا على جمع التبرعات لحماس".

ودعت فيزر السلطات الألمانية إلى التدخل باستمرار ضد المظاهرات والتجمعات التي تحتفل بأعمال حماس.

وقالت: "يجب استخدام جميع الأدوات بموجب قانون التجمعات لمنع مظاهرات التضامن مع حماس في أقرب وقت ممكن".

وأضافت: "يجب استخدام جميع إمكانيات الشرطة للتدخل بقسوة وفي أقرب وقت ممكن إذا تم تمجيد إرهاب حماس. ويجب استخدام جميع الإمكانيات بموجب قانون الإقامة لترحيل المجرمين من المشهد الإسلامي إذا لم يكن لديهم جواز سفر ألماني".

وحظرت شرطة برلين مظاهرة لأنصار فلسطينيين أعلن عنها يوم الأربعاء بالإضافة إلى مسيرة عند بوابة براندنبورج، حسبما أعلنت على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، تويتر سابقا، في المساء، وفقا لما ذكرته صحيفة برلينر مورجنبوست.

وقالت فيزر إنها لا ترى حاجة لتشديد القوانين القائمة.