محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل رفضت مبادرة لتبادل الأسرى من النساء والأطفال

قال الدكتور أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن الأمس شهد محاولة من القاهرة، لعقد صفقة لتبادل الأسرى من النساء والأطفال من كلا الطرفين، ووافقت المقاومة الفلسطينية عليها، ولكن قوات الاحتلال رفضت ذلك.

ولفت في مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الثلاثاء، إلى أن البيت الأبيض منذ اللحظة الأولى يعبر بوقاحة عن موقفه الداعم لقوات الاحتلال، ولم ير 75 عاما من معاناة الشعب الفلسطيني والآن أصبح ما يهمه فقط هو شأن اليهود، مؤكدا أن تصريحات رئيس وزراء بريطانيا كانت في نفس السياق، وهو ما يعبر عن عدم نزاهة البيت الأبيض، وتراجعه عن وعوده عام 2020 بإيجاد حل لإقامة الدولتين.

وأشار إلى أن فلسطين لست من دعاة الحرب، معربًا عن دهشته من موقف بايدن وأنه لا يرى مشاهد قتل الأبرياء في قطاع غزة، هذا القطاع الذي تحول لبنك أهداف للاحتلال من أطفال وشيوخ ونساء، وأن كل هذه الممارسات لا تؤثر في فكر ورؤية الرئيس الأمريكي.

ولفت إلى أن فلسطين لا تحارب الاحتلال الإسرائيلي فقط، بل تحارب عالم بأكمله ظالم، يريد لهذا الكيان أن يبقى شرطيا يحمي مصالحه في المنطقة، منوها بأنه عندما اهتزت صورة الاحتلال تداعى كل العالم ليقف بجانبه، وهناك مفارقة كبيرة جدا بين موقف الغرب من الحرب الروسية الأوكرانية، وبين ما يحدث في فلسطين.

وذكر أن عمليات الاحتلال العسكرية مستمرة، والأمس كان الأكثر قساوة على أهالي غزة، منوها بأن قوات الاحتلال كانت تقصف القطاع بمئات الصواريخ في كل ثانية، إلى جانب أكثر من 200 طائرة كانت تقصف غزة أي أن معظم سلاح الطيران الإسرائيلي شارك في عمليات القصف.

وعبر عن احترامه للموقف المصري من خلال البيان الذي أصدرته في أعقاب عملية طوفان الأقصى، والذي أكد فيه أن ما حدث هو نتيجة إرهاب دولة الاحتلال وفقدان الأمل لدى الشعب الفلسطيني.