البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية العرب يؤكد ضرورة إحياء العملية السياسية بين فلسطين وإسرائيل

تلا السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن العدوان الإسرائيلي على فلسطين.

وأكد البيان، ضرورة إحياء العملية السلمية، وإطلاق مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية – الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني – وإسرائيل؛ لتحقيق السلام العادل.

وحذر البيان من أن استمرار غياب أفق سياسية حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل، لن يؤدي إلا لتكريس اليأس وتأجيج الصراع، وتقوية التطرف وزيادة التوتر والعنف، وانهيار الثقة بالعملية السلمية سبيلا لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.

وشدد البيان على دعم القضية الفلسطينية سياسيا واقتصاديا وماليا، مشيرًا إلى تكليف بعثات الجامعة العربية ومجالس السفراء العرب والمجموعة العربية في الأمم المتحدة، بالتحرك على المستوى الدولي لإبلاغ مضمون القرار، والعمل مع الشركاء الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه.

ولفت إلى تكليف الأمين العام بمتابعة القرار ورفع تقرير إلى المجلس بشأنه في الدورة المقبلة، مؤكدًا إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التحرك العربي والدولي لتنفيذ مضامين القرار.