شهدت الأيام الماضية عقب انطلاق عملية طوفان الأقصى، انتهاكات متكررة من طيران الاحتلال الإسرائيلي، ومن أبرز تلك الانتهاكات استهداف المساجد بقطاع غزة رغم قدسيتها الدينية، ورغم كونها مواقعا مدنية يتواجد بها الأشخاص المحتمين من القصف، لتبلغ حصيلة المساجد المدمرة بقصفات طيران القوات الإسرائيلية 9 مساجد.

وتستعرض "الشروق"، 8 مساجد دمرتها غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي مع سرد نبذة عن البعض منها.

- الأغلبية بمخيم الشاطئ

وقد تركزت عملية تدمير المساجد باستهدافات جوية في مخيم الشاطئ بقطاع غزة، حيث تم ضرب 3 مساجد خلال عدة أيام، وهما مسجد أحمد ياسين، ومسجد عبد الله بن عمر السوسي، والمسجد الغربي.

ويذكر أن مسجد السوسي من أقدم مساجد المخيم، إذ تم بناؤه خلال التسعينيات، وقد تعرض لاستهداف جوي سابقا قبل أن يتم ترميمه.

- مسجدين بخان يونس

جاءت حدة استهدافات المساجد بوتيرة عالية أيضا بخان يونس، إذ أقدم الاحتلال الإسرائيلي باليومين الماضيين علي قصف مسجدي الحبيب محمد والأمين محمد، ما أدي لتدميرهما بالكامل.

- مأوى الثوار بالانتفاضة الأولى

وتضمنت قائمة المساجد التي دمرها الاحتلال أحد المساجد الشهيرة بالقطاع، وهو مسجد اليرموك الذي بقي سالما منذ بنائه عام 1974، والذي كان شاهدا على أحداث الانتفاضة الأولي إذ تعرض لحصار قوات الاحتلال الإسرائيلي، وضرب المتحصنين داخل المسجد بقنابل الغاز.

- مسجد الفرقان

ويعد مسجد الفرقان أحدث تعديات الاحتلال الإسرائيلي علي بيوت الله، إذ تم قصفه وتدميره خلال الساعات الماضية.

ويقع المسجد في مخيم البريج، وقد افتتحه إسماعيل هنية وخطب أول خطبة جمعة به عام 2013، وقد تمت تسميته تيمنا باسم حرب الفرقان التي دارت بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي عام 2012.

وقد استهدف طيران الاحتلال أيضا مسجد العباس بحي الرمال في قطاع غزة، ما أدى لتدميره بالكامل.

ويذكر أن استهدافات المساجد المذكورة تسببت في سقوط شهداء ومصابين نتيجة اتخاذ عدد من المدنيين المساجد كملاجئ آمنة على افتراض تجنب الطيران الإسرائيلي لها.