المسافرون عبر مطار هيثرو البريطاني يسجلون أعلى مستوى منذ بدء الجائحة

أعلن مطار هيثرو في لندن، اليوم الأربعاء، أن عدد الركاب الذين استقبلهم في سبتمبر الماضي تجاوز مستويات عام 2019 لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا.

وقال المطار، إنه استقبل 7.1 مليون راكب في سبتمبر الماضي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وبهذا يكون سبتمبر الماضي هو أول شهر يتجاوز فيه عدد الركاب مستويات ما قبل الجائحة، ولكن هذا يرجع إلى حد كبير إلى وقوع إضرابات في سبتمبر 2019.

وأعلن المطار الشهر الماضي، أن الأرقام السنوية لهذا العام ستكون أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

وارتفع عدد الركاب الذين سافروا عبر المطار بنسبة 22.4%، مقارنة بالعام الماضي.

وقال مطار هيثرو، إن أكبر زيادة والتي بلغت 59.6%، كانت في عدد الركاب المتجهين إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ أو القادمين منها.

وأضاف أن نحو 358 ألف راكب سافروا داخل المملكة المتحدة، بزيادة قدرها 39% مقارنة بالعام السابق.

وكانت أقل زيادة في عدد الركاب من وإلى منطقة الشرق الأوسط، حيث ارتفع عددهم بنسبة 11.4% فقط ليصل إلى 686 ألف راكب.