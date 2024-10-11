بلينكن ينتقد إجراءات بكين في النزاع بشأن بحر الصين الجنوبي

انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة وبشدة، "إجراءات (الصين) غير المشروعة ومتزايدة الخطورة" في إطار الصراع بشأن مطالبات إقليمية في بحر الصين الجنوبي.

وقال بلينكن في عاصمة لاوس، فيينتيان، خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) إن هذه الإجراءات "أدت إلى إصابة أشخاص، وأضرت بسفن دول آسيان، كما تتناقض مع الاتزامات إزاء حل النزاعات سلميا".

يذكر أن رابطة أسيان تأسست عام 1967، وهي اتحاد سياسي واقتصادي مؤلف من 10 دول في جنوب شرق آسيا، يبلغ عدد سكانها مجتمعين نحو 600 مليون نسمة.

وجاءت تصريحات بلينكن في رد فعل على حوادث متكررة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، خاصة بين خفر السواحل الصيني والسفن الفلبينية.

وينشر الصينيون مدافع مياه بصورة منتظمة ووقعت حوادث تصادم بالفعل. وأجرت القوات الجوية الصينية مؤخرا مناورات استفزازية في المنطقة وأطلقت شعلات ضوئية قرب طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الفلبينية.