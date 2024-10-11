لبنان يناشد العالم: تمويل النداء العاجل لإغاثة النازحين لم يتجاوز 12% رغم ضآلة قيمته

أعلن مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة، هادي هاشم، أن النداء الطارئ الذي أطلقته لبنان والأمم المتحدة لتوفير احتياجات العائلات النازحة بسبب القصف الإسرائيلي؛ لم يمول سوى بنسبة 12% حتى الآن، على الرغم من أن قيمته لا تتجاوز 426 مليون دولار.

وقال خلال كلمة أمام مجلس الأمن مساء الخميس، أن لبنان وجهت نداء للمجتمع الدولي لتوفير دعم عاجل وكاف لتلبية احتياجات النازحين، مشيرا إلى أن «لبنان قدم الكثير ضمن جهود المجتمع الدولي لمعالجة أزمة النزوح خلال السنوات الـ 13 الأخيرة، ويستحق أن يجد المساندة الكافية له في هذه الساعات العصيبة».

ووجه الشكر لفرنسا على دعوتها لعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان في 24 نوفمبر، داعيا المجتمع الدولي للمشاركة بفعالية في هذا المؤتمر.

وأكد أن القصف والحرب والاجتياح لن يحققا الأمن والاستقرار، مشددا أن الحلول الدبلوماسية وحدها، وتطبيق القانون الدولي؛ هما السبيل لإنهاء الحرب ووقف العدوان الإسرائيلي.

وشدد على تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 بشكل كامل، مجددا التزام بلاده بالمبادرة الأمريكية الفرنسية لوقف إطلاق النار لمدة 21 يوما؛ معالجة المسائل الحدودية العالقة، مشيرا إلى أن لبنان تلقت موافقة إسرائيل على هذه المبادرة قبل أن تتراجع وتتنصل منها وتصعد من عدوانها.