 الصليب الأحمر: أعداد كبيرة من النازحين في لبنان بلا مأوى ويعانون نقصا حادا في الغذاء والمياه - بوابة الشروق
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الصليب الأحمر: أعداد كبيرة من النازحين في لبنان بلا مأوى ويعانون نقصا حادا في الغذاء والمياه

الصليب الأحمر اللبناني
الصليب الأحمر اللبناني
محمد شعبان
نشر في: الجمعة 11 أكتوبر 2024 - 9:06 م | آخر تحديث: الجمعة 11 أكتوبر 2024 - 9:06 م

حذر مستشار الشؤون الإنسانية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، شوقي أمين، من الوضع الإنساني «المقلق للغاية» في لبنان، مشيرا إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني من جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية إلى بيروت.
وقال خلال تصريحات متلفزة لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، إن أكثر من 1000 مركز إيواء فتحت لاستيعاب النازحين لكنها لا تستوعب سوى 184 ألف شخص، مشيرا إلى وجود «عدد كبير» من النازحين، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن؛ لا يجدون مأوى لهم.
وأشار إلى «ارتفاع أعداد الشهداء إلى 2169 شخصا لقوا حتفهم في لبنان جراء النزاع الحالي»، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، مشددا أن هناك «صعوبة كبيرة جدا» في تأمين الحاجات الأساسية للنازحين من طعام ومياه ورعاية صحية.
وأوضح أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تلقت 17 طنا من المساعدات الطبية لتقديم الدعم للجرحى، مشيرا إلى أن اللجنة تدير مستشفيين في لبنان وتعتمد على مجموعة من الأطباء لتقديم الرعاية الطبية.
وختم تصريحاته بالقول إن «الحاجات الإنسانية هائلة ولا يستطيع طرف واحد تلبية جميع احتياجات النازحين».

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