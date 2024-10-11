تقرير: القرار الإسرائيلي للرد على الهجوم الإيران لم يتخذ بعد

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن المجلس الوزاري المصغر لم يتخذ الليلة قرارات محددة بشأن الرد على الهجوم الإيراني.

وكان من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني المصغر "الكابينت"، أمس الخميس، للتصويت على رد تل أبيب على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أنه من المقرر التصويت في الاجتماع على تحديد الأهداف وموعد الرد، مؤكدة أن الرد الإسرائيلي "سيكون حاسمًا".

يأتي ذلك بعد تصريحات سابقة لوزير الدفاع في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، قال فيها إن رد إسرائيل على إيران سيكون "قويًا ودقيقًا وقبل كل شيء - مفاجئًا".

يذكر أن إيران أعلنت أنها سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي، لافتًة إلى أنها قد تختار ضرب أهداف تتجاوز المواقع العسكرية للجيش الإسرائيلي.

وقالت طهران "لدينا الكثير من الصواريخ"، وأردفت: "في هجومنا الذي قمنا بشنه أخيرًا على إسرائيل، استهدفنا المواقع العسكرية فقط"، وتابعت: "هناك أهداف أخرى يمكن أن نضربها، ولدينا القدرة على القيام بذلك".