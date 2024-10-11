بلينكن: نعزز الجهود لتفادي توسع الصراع بالشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن واشنطن عززت الجهود من أجل تفادي توسع الصراع في الشرق الأوسط، وإنها تعمل على إيجاد حل دبلوماسي في لبنان.

واعتبر بلينكن أن ما وصفه بمحور الشر بقيادة إيران، يبحث عن فتح جبهات جديدة، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضاف: "نحاول تفادي ذلك، ومصلحتنا جميعا خلق بيئة تسمح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم".

وتخشى واشنطن أن تتخذ إسرائيل خطوات من دون مناقشتها معها، مثلما حدث في عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الشهر الماضي.

وقال مسئولو دفاع أمريكيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن "الولايات المتحدة محبطة من التصرفات الإسرائيلية، على اعتبار أنه لم يكن لديها الوقت الكافي لوضع قواتها في مواقع مناسبة لدعم إسرائيل أو لحماية الجنود الأمريكيين المتواجدين في المنطقة، عندما قررت قتل نصر الله"، بحسب تعبيرهم.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسئولين أمريكيين قولهم إن "إسرائيل رفضت حتى اللحظة، الكشف عن تفاصيل خططها المتعلقة بالرد على طهران لإدارة بايدن".

ويوم الأربعاء، ناقش بايدن ونتنياهو الرد العسكري المتوقع من جانب إسرائيل ضد إيران في أول مكالمة هاتفية بينهما منذ أكثر من شهر.