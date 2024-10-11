قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق في وسط إسرائيل وتحديدًا في تل أبيب، بعد تسلل طائرة مسيرة.

وأضاف في بيان مقتضب، مساء الجمعة، أن تفاصيل الواقعة لا تزال قيد المراجعة.

يأتي هذا فيما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن صفارات الإنذار دوّت في تل أبيب الكبرى إثر تسلل طائرة مسيرة.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن سماع دوي انفجارات في تل أبيب الكبرى جراء الهجوم.

وتتزامن هذه الواقعة، مع حالة تأهب أمني كبيرة لقوات الأمن في دولة الاحتلال مع حلول ما يُسمى بعيد الغفران.

وتمثل تل أبيب، مركز الثقل السياسي والاقتصادي لإسرائيل، ودائما ما يشكل الهجوم عليها تطورًا نوعيًّا في خضم الحرب الحالية.