وفاة إثيل كينيدي عن عمر ناهز 96 عاما

توفيت إثيل كينيدي أرملة السيناتور الأمريكي روبرت اف كينيدي التي ربّت 11 طفلا بعد اغتيال زوجها.



وقالت أسرة كينيدي إنه تم نقل إثيل كينيدي إلى المستشفى بعدما أصيبت بسكتة دماغية في الثالث من أكتوبر الجاري.



وكتب جو كينيدي الثالث في منشور عبر منصة " اكس": " بقلوبنا المملوءة بالحب نعلن وفاة جدتنا الرائعة". وأضاف: "لقد توفيت هذا الصباح متأثرة بإصابتها بالسكتة الدماغية الأسبوع الماضي".

وجاء في بيان الأسرة: "بجانب عملها في مجال العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان طوال حياتها، تركت والدتنا تسعة أطفال و 34 حفيدا و 24 من أحفاد الأحفاد، بالإضافة إلى عدد كبير من بنات الأخ وأبناء الأخ، وجميعهم يحبونها بقوة".

وكانت إثيل بجانب روبرت إف كينيدي، عندما تعرض لإطلاق نار مما أدى لوفاته في مطبخ فندق امباسدور في لوس انجليس في الخامس من يونيو 1968، بعدما فاز في الانتخابات التمهيدية في كاليفورنيا لخوض انتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي.

وقد لقى والديها حتفهما في حادث طائرة عام 1955، وتوفى شقيقها في حادث تحطم خلال عام 1966.

وبعد ذلك توفى ابنها ديفيد كينيدي لاحقا جراء تعاطي جرعة زائدة من المخدرات، كما لقى ابنها مايكل كينيدي حتفه في حادث تزلج وقتل ابن أخيها جون اف كينيدي جونيور في حادث طائرة.