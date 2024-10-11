الشرطة الألمانية تطلق النار على مشتبه به بمدينة كريفلت غربي البلاد

قال متحدث باسم الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، إن رجال الشرطة في مدينة كريفيلد، غربي البلاد، أطلقوا النار على مشتبه به وأصابوه. ولم تتضح على الفور ملابسات الواقعة.