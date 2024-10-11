 الشرطة الألمانية تطلق النار على مشتبه به بمدينة كريفلت غربي البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشرطة الألمانية تطلق النار على مشتبه به بمدينة كريفلت غربي البلاد


نشر في: الجمعة 11 أكتوبر 2024 - 8:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 أكتوبر 2024 - 8:58 ص

قال متحدث باسم الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، إن رجال الشرطة في مدينة كريفيلد، غربي البلاد، أطلقوا النار على مشتبه به وأصابوه. ولم تتضح على الفور ملابسات الواقعة.


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