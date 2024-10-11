الشرطة الألمانية تطلق النار على مشتبه به بمدينة كريفلت غربي البلاد

الأكثر قراءة
دونجا: لن أغادر معسكر المنتخب
اليوم.. زيادة أسعار خدمات الإسعاف غير الطارئة في القاهرة وبين المحافظات
فيديو.. إبراهيم عيسى ينتقد الحملات ضد الاستثمار الخليجي في مصر: هل أنت أعمى القلب؟!
أزمة بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلي بسبب هذا اللاعب
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
قال متحدث باسم الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، إن رجال الشرطة في مدينة كريفيلد، غربي البلاد، أطلقوا النار على مشتبه به وأصابوه. ولم تتضح على الفور ملابسات الواقعة.