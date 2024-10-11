قال مسؤول العلاقات الإعلامية لحزب الله، محمد عفيف، إن الحزب يمتلك «مخزونا استراتيجيا وآلاف من المقاتلين المستعدين للدفاع عن لبنان»، مشيرا إلى أنهم «في ذروة الجاهزية والاستعداد للقتال الضروس ثأرا لدم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي «عاجز عن التقدم رغم استقدامه المزيد من القوات والألوية»، مشددا أن «تقدم الجيش العدو يقتصر على حالات محددة ولا تزال دباباته تتموضع في الخلف».

وحث على عدم القلق من مشاهدة بعض جنود العدو في القرى أو ظهور صور قديمة لأنفاق، مشيرا إلى أن ذلك «بقرار مسبق من المقاومة بعدم القتال دفاعا موضعيا ثابتا واعتماد دفاعٍ مرن يتوافق مع متطلبات الجبهة وظروف كل بقعة فيها؛ حتى تنصب له الكمائن وتلحق به أفدح الخسائر التي بدأ بالاعتراف بها تدريجيا، وأجبرته المقاومة على إعادة تقييم الجبهة التي خالفت حساباته وتقديراته».

وشدد أن «المقاومين يرفضون الانسحاب من المواقع التي تعتبرها المقاومة ساقطة عسكريا» وذلك إيمانا منهم بالدفاع عن بلدهم وشعبهم، معتبرا أن «المعركة مع العدو الصهيوني لا تزال في بداياتها».