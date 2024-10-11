لحظة سقوط طائرة مسيرة على تل أبيب بعد الفشل في اعتراضها

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انتشرت لقطات مصورة، توثّق لحظة سقوط طائرة مسيرة "واحدة على الأقل" إثر هجوم استهدف تل أبيب.

وسقطت المسيرة، في منطقة هرتسليا بتل أبيب الكبرى، بعد فشل جيش الاحتلال في اعتراض المسيرة.

مشهد قبل قليل من تل أبيب... pic.twitter.com/whwYe6A5yC

— خبرني - khaberni (@khaberni) October 11, 2024

في ليلة عيد الغفران اليهودي، مسيرة أصابت هدفاً في هرتسليا ضمن منطقة تل أبيب الكبرى، والجيش يعلن فشله في اعتراض المسيرة.



صحيفة “يديعوت أحرونوت” تحدثت عن انفجار كبير، و”حدتشوت بزمان” تنشر بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة. pic.twitter.com/plsxAU8Ap0

— Tamer | تامر (@tamerqdh) October 11, 2024

وقال جيش الاحتلال، إن صفارات الإنذار دوت وسط إسرائيل إثر تسلل طائرات مسيرة.

وأضاف في بيان عبر حسابه على منصة إكس، أنه جرت محاولات اعترضت أجريت ضد المسيرة، موضحًا أنه يمكن سماع انفجارات إضافية ناجمة عن الاعتراضات أو السقوط.

وطلب جيش الاحتلال، من السكان الاستمرار في الانصياع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

הופעלו התרעות במספר מרחבים במרכז הארץ על חדירת כלי טיס עוין.

בוצעו ניסיונות יירוט, הפרטים בבדיקה.

ייתכן ויישמעו הדי פיצוצים נוספים, מקורם ביירוטים או בנפילות.



הציבור מתבקש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 11, 2024

وتتزامن هذه الواقعة، مع حالة تأهب أمني كبيرة لأجهزة الأمن في دولة الاحتلال مع حلول ما يُسمى بعيد الغفران.

وتمثل تل أبيب، مركز الثقل السياسي والاقتصادي لإسرائيل، ودائما ما يشكل الهجوم عليها تطورًا نوعيًّا في خضم الحرب الحالية.