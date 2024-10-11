الصين تستأنف استيراد الكركند من أستراليا بعد توقف لسنوات

اتفقت بكين وكانبرا على جدول زمني لاستئناف واردات الكركند من أستراليا إلى الصين، في ختام فعلي لنزاع تجاري استمر نحول أربعة أعوام.

وتعرضت كميات من جراد البحر (الكركند) من أستراليا بقيمة ملايين الدولارات لقيود جمركية في الصين في عام 2020، وسط نزاع تجاري أوسع نطاقا بين البلدين.

وقالت الحكومة في كانبرا اليوم الجمعة إن البلدين اتفقا على "جدول زمني مع الصين للاستئناف الكامل لصادرات الكركند الحي من أستراليا بحلول نهاية العام".

وجرى التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع بين رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في لاوس اليوم، بحسب ما ذكرته الحكومة الأسترالية.

وفرضت الصين سلسلة من الرسوم الجمركية والقيود على الواردات من أستراليا، بما يشمل النبيذ والشعير، بعدما دعت كانبرا إلى إجراء تحقيق في أصل فيروس كورونا في الصين، ومنعت شركة التكنولوجيا الصينية هواوي من بناء شبكة الجيل الخامس في أستراليا.