قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، مايكل ميتشل، إنه «يجب الاعتراف أن الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل تستحق الرد»، مضيفا أن «الولايات المتحدة توافق على الرد بشكل واضح».

وأضاف خلال تصريحات لـ «سكاي نيوز عربية»؛ أنه «بغض النظر عن أي عملية عسكرية تخطط لها إسرائيل؛ فإن إدارة بايدن لا تريد أي خطوة تؤدي إلى حرب شاملة».

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفقا في نهاية مناقشتهما الأخيرة؛ على استمرار الاتصالات بينهما.

وتابع: «فيما يتعلق بالوضع العسكري عند الرد على إيران، فإن الحيطة واجبة، وستظل أمريكا جاهزة كي تدافع عن مصالحها وتدافع عن إسرائيل بشكل عام».

وذكر أن الولايات المتحدة تدرك أن شعب غزة يعيش في «ظروف بائسة غير صالحة للعيش على المدى الطويل»، مطالبا إسرائيل ببذل المزيد من الجهود لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر دولة مانحة للدعم الإنساني في قطاع غزة رغم الاعتراف بعدم كفايته، مضيفا أن الظروف الحالية تتطلب من جميع الشركاء بذل المزيد من الجهود.