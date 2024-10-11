الصحة العالمية: 24 ألف جريح في غزة بحاجة لإعادة تأهيل طويل الأمد

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن أكثر من 24 ألف جريح في غزة يعانون من إصابات خطيرة تتطلب إعادة تأهيل طويل الأمد لعدة سنوات.

وأشارت المنظمة إلى أن انهيار النظام الصحي في القطاع وعدم توفر خدمات إعادة التأهيل اللازمة يعرقل علاج هؤلاء المصابين، وفقًا لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

في السياق نفسه، أكد خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن قطاع غزة يعيش واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي المستمر لأكثر من عام.

وأضاف الخبراء أن القطاع "أصبح أرضًا قاحلة مليئة بالأنقاض والأشلاء البشرية"، في إشارة إلى حجم الدمار الهائل.

وأشار الخبراء إلى أن حرب غزة شهدت جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وعقاب جماعي للفلسطينيين، حيث لم تستثن القنابل الإسرائيلية أحدًا، مما أدى إلى محو أجيال وإبادة عائلات بأكملها.

وأكدوا أن الإخفاق في التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو المحاسبة على الجرائم المرتكبة أدى إلى اتساع نطاق الحرب وإشعال لبنان بالعنف.

وجاء بيان الخبراء بعد صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، والذي أكد أن إسرائيل تسعى عمدًا إلى تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة وتسيء معاملة الأسرى الفلسطينيين.