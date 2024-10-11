رئيس الحكومة اللبنانية: حزب الله موافق على تطبيق القرار 1701

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قوله، اليوم الجمعة، إن حزب الله شريك في الحكومة وهو موافق على تطبيق القرار الأممي 1701.

وأضاف ميقاتي، أن "لبنان ضحية للغطرسة الإسرائيلية التي لا ترتدع وتنتهك سيادتنا أمام عيون العالم مستقوية بالصمت المريب عن مجازرها".

وأشار إلى أن 600 مدرسة حكومية وخاصة في لبنان تؤوي آلاف النازحين ونخطط لإنشاء مراكز إيواء جديدة.

يأتي ذلك فيما أدى هجوم إسرائيلي جديد على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إلى سقوط جرحى، وسط تنديدات دولية واسعة باستمرار إسرائيل في هجماتها التي تستهدف هذه القوة الأممية.

واليوم الجمعة، أعلنت الخارجية اللبنانية أن هجوما إسرائيليا جديدا على مقر الكتيبة السريلانكية في اليونيفيل بجنوب لبنان أسفر عن سقوط جرحى، غداة هجوم مماثل أدى إلى إصابة جنديين إندونيسيين من القبعات الزرق بجروح وأثار تنديدا دوليا.