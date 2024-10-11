وفاة صحفية أوكرانية محتجزة في روسيا

توفيت الصحفية الأوكرانية فيكتوريا روشتشينا المحتجزة في روسيا، بحسب ما أكده رئيس هيئة تنسيق معاملة أسرى الحرب في أوكرانيا، بيترو ياتسينكو، على التلفزيون الأوكراني يوم الخميس.

وأشار إلى أن ظروف وفاتها لا تزال غير معروفة.

وكانت الصحفية على وشك أن يجري إدراجها ضمن عملية تبادل أسرى. وقال ياتسينكو:"إن نقلها من تاجانروج إلى موسكو كان خطوة في إطار التحضير لإطلاق سراحها". وفقا لتقارير إعلامية، وكانت روشتشينا مضربة عن الطعام منذ فترة طويلة.

واختفت روشتشينا في أغسطس 2023 في المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

وكانت قد سافرت من الجزء الذي تسيطر عليه الحكومة الأوكرانية عبر بولندا إلى المناطق المحتلة.

وفي عام 2022، تم اعتقالها في مدينة برديانتسك الساحلية الجنوبية التي تسيطر عليها القوات الروسية، لكن تم الإفراج عنها في وقت لاحق.

وفي الآونة الأخيرة، كانت روشتشينا تعمل ككاتبة مستقلة لموقع "أوكرينسكا برادا" الإخباري، من بين آخرين.

وتتعرض أوكرانيا لغزو روسي شامل منذ أكثر من عامين ونصف.