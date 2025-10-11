أمريكا: مقتل 4 أشخاص في بلدة بولاية مسيسيبي بعد مباراة كرة قدم

لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب عدد آخر خلال إطلاق نار بعد مباراة كرة قدم بمدرسة عليا في بلدة بولاية مسيسيبي.

وقال ديريك سيمونز، عضو مجلس الشيوخ بولاية مسيسيبي لوكالة أسوشيتد برس إن عملية إطلاق النار جرت بوسط بلدة ليلاند بولاية مسيسيبي، حيث تجمع عدد من الأشخاص بعد المباراة.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن المنطقة إنه تم نقل أربعة جرحى إلى أحد المستشفيات في جرينفيل، حيث تم نقلهم بعد ذلك بالطائرة إلى مستشفى أكبر بمدينة جاكسون، عاصمة الولاية.

وقال سيمونز إنه على ثقة بأن المعلومات بشأن الحادث صحيحة حيث تلقى تحديثا لها من سلطات إنفاذ القانون.