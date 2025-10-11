مقتل شخصين وإصابة 4 جراء هجمات روسية شرقي أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الحاكم العسكري سيرجي جوربونوف في منشور عبر موقع فيسبوك اليوم السبت إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما جراء غارة جوية روسية في مدينة كوستيانتينيفكا شرقي أوكرانيا.

وأصيب أربعة مدنيين عندما سقطت القنبلة الجوية بجانب كنيسة أرثوذكسية. ولحقت أضرار شديدة بمبنى الكنيسة إثر الهجوم.

وقال جوربونوف إن مدنيا آخر تعرض لإصابات طفيفة إثر ضرب قنبلة جوية موجهة للمنطقة المجاورة. وأضاف أن الموجة الانفجارية أحدثت أضرارا بتسعة منازل.

وتبعد الجبهة عدة كيلومترات فقط عن حدود المدينة، وبسبب قربها من الجبهة، تعرضت المدينة للهجوم مرارا ولحق الدمار بأنحاء كبيرة من المنطقة الحضرية بها.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي شامل منذ 2022.