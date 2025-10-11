زياد محمد: فرحتي لا توصف بالميدالية الذهبية في بطولة العالم

أعرب زياد محمد رمضان، لاعب منتخب مصر للناشئين في السباحة بالزعانف، عن سعادته البالغة بتحقيق أول ميدالية ذهبية في مسيرته خلال بطولة العالم للسباحة بالزعانف.

وقال زياد محمد، في تصريحات عقب تتويجه بالميدالية الذهبية في سباق 3 كيلومترات زعانف مزدوجة ناشئين ضمن منافسات المياه المفتوحة، إن هذه هي أول ميدالية عالمية له وأول مشاركة في بطولة عالم، مؤكدًا أن فرحته لا توصف بهذا الإنجاز الذي يعود الفضل فيه أولًا إلى أسرته ودعمهم الكبير له.

وأضاف: "الميدالية جاءت بعد مجهود كبير، ومساندة ودعم متواصل من أسرتي التي حرصت على التواجد معي في العلمين خلال أول مشاركة لي في بطولة عالمية، كما أن إقامة البطولة على أرض مصر زادت من فخري وسعادتي بهذا التتويج".

وكشف زياد عن صعوبة المنافسات، موضحًا أنها المرة الأولى التي يشارك فيها أمام أبطال عالميين من جنسيات مختلفة، وأن الأجواء كانت مختلفة تمامًا عن بطولات الجمهورية والمنافسات المحلية التي اعتاد خوضها. وتابع: "لم أكن أتوقع الفوز بالميدالية الذهبية، لكن بتوفيق الله وبالاجتهاد يتحقق كل شيء".

ووجه زياد التحية لزملائه في المنتخب المصري على دعمهم وتشجيعهم، مشيرًا إلى أن الروح الجماعية هي ما يميز منتخب مصر، وأن الجميع يسعى لتحقيق إنجاز باسم الوطن، وليس لمجد شخصي.

واختتم زياد تصريحاته قائلًا: "أتمنى الحفاظ على مستواي والمركز الأول، وتطوير نفسي استعدادًا للبطولات المقبلة".