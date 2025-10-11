اضطراب الملاحة بجنوب سيناء بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، أجواء معتدلة على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة، نتيجة لنشاط الرياح التي ساهمت في تلطيف درجات الحرارة، على الرغم من كونها محملة بالرمال الخفيفة داخل الظهير الصحراوي.

وأهاب مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة بقائدي السيارات من مرتادي الطريق الدولي توخي الحذر، نتيجة لهبوب الرياح المحملة بالرمال، خاصة في المساء، حرصًا على حياتهم.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات، في بيان اليوم، أن كل مدن المحافظة يسودها طقس مائل للحرارة نتيجة لنشاط الرياح على فترات متقطعة، بسرعة تتجاوز 34 كيلومتراً في الساعة، محملة بالرمال الخفيفة داخل الظهير الصحراوي. لذا، جرى رفع حالة الطوارئ القصوى، ونشر معدات الحملات الميكانيكية للوحدات المحلية على الطرق الدولية، لرفع تراكمات الرمال التي تخلفها الرياح، إضافة إلى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق الدولية، وتفعيل الرادارات للحد من السرعة.

وأوضح البيان أن حالة البحر مضطربة نتيجة لنشاط الرياح الشمالية الغربية، ويتراوح ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، مؤكدًا أنه لم ترد أية إخطارات تفيد بغلق أي من الموانئ البحرية، وجميعها تعمل بشكل طبيعي.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة لأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 30 والصغرى 21، وفي مدينة رأس سدر العظمى 30 والصغرى 20، وفي مدينة طابا العظمى 28 والصغرى 20، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معدل في درجات الحرارة، حيث بلغت العظمى بها 26 والصغرى 11، وبلغت العظمى بمدينة شرم الشيخ 32 والصغرى 23 درجة.