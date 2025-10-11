بريطانيا: إجراءات لمنع اشتباك بين متظاهرين في لندن بعد وقف إطلاق النار بغزة

اتخذت الشرطة البريطانية، إجراءات لمنع وقوع اشتباك بين المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، والمتظاهرين المناهضين لهم في لندن، بعد يوم من دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ.

ومن المتوقع أن يتجمع مئات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين للمشاركة في مسيرة، وإلقاء خطابات في وسط لندن اليوم السبت، فيما عاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى منازلهم بغزة في أعقاب انسحاب القوات الإسرائيلية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم.

ونفذت منظمة "أوقفوا الكراهية"، احتجاجا مضادا عند تقاطع شارعي ألدويتش وستراند، طبقا لما ذكرته الشرطة.

وقالت شرطة سكوتلاند يارد، إنها فرضت شروطًا بموجب قانون النظام العام "لمنع الاضطرابات الخطيرة" أثناء المظاهرات.

وفرضت الشرطة شروطا على المظاهرتين، إذ حددت مناطق معينة يمكن للمتظاهرين التجمع فيها، بالإضافة إلى مسار المسيرة.