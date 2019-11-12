وفد باكستاني يزور أفغانستان ويلتقي بمسؤولين كبار وسط تصاعد التوترات

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قال مسؤول أفغاني إن وفدًا باكستانيًا زار، اليوم الاثنين ، العاصمة كابل للقاء مسؤولين أفغان وسط التوترات المتصاعدة بين البلدين.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم"، في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية، عن المتحدث باسم مستشار الأمن القومي الأفغاني كابر حقمال قوله إن الجانبين ناقشا الجهود لتطبيع العلاقات بينهما ، وإن مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب التقى برئيس وكالة الاستخبارات الباكستانية الجنرال فايز حميد ووكيل وزارة الخارجيّة الباكستانيّة سهيل محمود.

ويُعد هذا هو اللقاء الأول بين مسؤولين باكستانيين وأفغان منذ إغلاق السفارة الباكستانية لقسمها القنصلي في كابل أوائل الشهر الجاري.

وتقول أفغانستان إن جارتها باكستان تدعم حركة طالبان ، وهو اتهام تنفيه إسلام آباد.