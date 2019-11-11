اتهامات لضابط شرطة بإطلاق النار على محتج في هونج كونج

يبدو أن الشرطة في هونج كونج أطلقت النار على متظاهر مناهض للحكومة في منطقة الجذع صباح اليوم الاثنين، بينما حاول المتظاهرون فرض إضراب عام في جميع أنحاء المدينة.

وظهر في مقطع فيديو تم نشره على الإنترنت أن ضابط شرطة يعتقل أحد المتظاهرين وعندما اقترب متظاهر آخر يبدو أن الضابط أطلق النار عليه من مسافة قريبة، حيث يظهر المتظاهر، الذي يبدو غير مسلح، وهو يسقط على الأرض.

وأوردت موقع "هونج كونج فري برس" الإخباري أن المتظاهر لم يكن في حالة استجابة عندما وصل المسعفون إلى موقع الحادث في منطقة ساي وان هو، وتم نقل المتظاهرين الاثنين بسيارة الإسعاف.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها إطلاق النار على المحتجين برصاص حي منذ اندلاع الاحتجاجات في يونيو بسبب مشروع قانون تسليم المجرمين الذي تم سحبه، ويأتي بعد احتجاجات عنيفة شهدتها عطلة نهاية الأسبوع.