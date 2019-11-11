الشرطة السويدية تتعهد باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد العصابات الإجرامية

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قالت الشرطة السويدية اليوم الاثنين إن سلسلة من حوادث إطلاق النار والانفجارات بمدينة مالمو جنوبي السويد ومدن أخرى بالبلاد أكدت الحاجة إلى استجابة وطنية وإقليمية منسقة للتعامل مع الجريمة التي ترتكبها العصابات.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة بعد مقتل صبي (15 عاما) كان معروفا لدى الشرطة، إثر تعرضه لإطلاق النار في وقت متأخر مساء أول أمس السبت في مطعم للبيتزا في ميدان حي موليفانجين بوسط مدينة مالمو.

كما نقل مراهق آخر (15 عاما) إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات خطيرة.

وقالت قائد شرطة مالمو كارينا بيرسون في مؤتمر صحفي "اللامبالاة التي تتعامل بها العصابات الإجرامية إزاء حياه الناس مثيرة للاشمئزاز".

وقبل حادث إطلاق النار بدقائق، وقع انفجار في سيارة، وقالت الشرطة إن الانفجار ربما كان عملا لصرف الانتباه.

ولم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن.