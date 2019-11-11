بيتيس يخذل جماهيره أمام إشبيلية في ديربي الأندلس

استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز ثمين 3 / 1 على اسبانيول أمس الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز أتلتيك بلباو على ليفانتي 2 / 1 وأشبيلية على مضيفه ريال بيتيس 2 / 1 وريال مايوركا على فياريال 3 / 1 وتعادل خيتافي مع أوساسونا سلبيا.

وقلب أتلتيكو مدريد تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 3 / 1 على اسبانيول ليرفع رصيده إلى 24 نقطة ويستعيد المركز الثالث في جدول المسابقة بفارق نقطة احدة خلف برشلونة وريال مدريد.

وبهذا ، عاد أتلتيكو للمطاردة مع برشلونة والريال على الصدارة علما بأنه حقق الفوز اليوم بعد تعادلين متتاليين كما أنه الفوز الثاني فقط للفريق مقابل خمسة تعادلات في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة.

وتقدم اسبانيول بهدف سجله سيرجي داردير في الدقيقة 38 ورد أتلتيكو بقوة عبر ثلاثة أهداف سجلها آنخل كوريا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وألفارو موراتا في الدقيقة 88 وخورخي كوكي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأفسد أتلتيكو مغامرة اسبانيول الذي تجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز التاسع عشر قبل أخير بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي وهي السادسة له مقابل فوز واحد في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة.

وجاء هدف التقدم لاسبانيول بتسديدة قوية أطلقها داردير من حدود منطقة الجزاء بعدما فقد توماس بارتي وكوكي الكرة بشكل هادئ.

ولكن آنخل كوريا ، الذي يشارك في صفوف أتلتيكو في ظل غياب جواو فيليكس للإصابة ، سجل هدف التعادل للفريق بضربة رأس اثر تمريرة عرضية من موراتا.

وفي الشوط الثاني ، سجل موراتا بنفسه هدف التقدم لأتلتيكو بعدما تخلص بشكل رائع من الرقابة اللصيقة عليه ليكون هدفه السادس مع الفريق في ست مباريات بمختلف البطولات.

وكاد ديفيد لوبيز يقود اسبانيول للتعادل في الدقيقة 86 ولكن الهدف ألغي بسبب وجود خطأ ضد كوكي قبل أن ينجح الأخير في تأكيد فوز أتلتيكو في الوقت بدل الضائع للمباراة اثر هجمة سريعة وخطيرة للفريق.

استعاد أشبيلية المركز الرابع في جدول المسابقة بفوزه الثمين على مضيفه ريال بيتيس 2 / 1 حيث رفع رصيده إلى 24 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف أتلتيكو وتجمد رصيد بيتيس عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.

وسجل لوكاس أوكامبوس ولوك دي يونج هدفي أشبيلية في الدقيقتين 13 و55 فيما سجل لورنزو مورون الهدف الوحيد لبيتيس في الدقيقة 45 .

وقلب أتلتيك بلباو تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 / 1 على ضيفه ليفانتي ليقفز بلباو إلى المركز السادس رافعا رصيده إلى 20 نقطة وتجمد رصيد ليفانتي عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر.

وأنهى ليفانتي ، الذي حقق الفوز في مباراتيه السابقتين بالبطولة ، الشوط الأول لصالحه بهدف سجله سيرخيو بوستيجو ريدوندو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.

ولكن بلباو قلب الطاولة على ضيفه في الشوط الثاني بفضل ثنائية سجلها إيكر مونيانين وأندير كابا في الدقيقتين 57 و88 .

واستعاد ريال مايوركا ذاكرة الانتصارات وفاز على فياريال 3 / 1 في وقت سابق اليوم في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

وسجل أهداف مايوركا لاجو جونيور من ركلة جزاء في الدقيقة 13 وداني رودريجيز في الدقيقة 23 من ركلة جزاء وتاكيفوسو كوبو في الدقيقة 53 فيما سجل هدف فياريال سانتي كازورلا في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

ورفع مايوركا رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس عشر، محققا انتصاره الأول بعد هزيمتين وتعادل، وهو الانتصار الرابع للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في سبع مباريات والتعادل في مباراتين.

وتجمد رصيد فياريال عند 18 نقطة في المركز التاسع متلقيا هزيمته الخامسة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثلاث.

وتعادل خيتافي مع أوساسونا سلبيا ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويتقدم للمركز السابع بفارق الأهداف فقط أمام غرناطة واسبانيول مقابل 19 نقطة لأوساسونا في المركز العاشر.