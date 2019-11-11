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مسؤول كويتي: حركة الطيران تسير بشكل طبيعي

الخطوط الجوية الكويتية
الخطوط الجوية الكويتية
الكويت - د ب أ
نشر فى : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 12:15 م | آخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 12:15 م

كشف مصدر في الطيران المدني الكويتي، عن أن حركة الطيران تسير بشكل طبيعي ولا تأثير نتج عن إضراب بعض موظفي الطيران المدني اليوم الاثنين على حركة الطيران.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم، إن المتابع لحركة الطيران على الإنترنت يجد أن الحركة تسير بشكل طبيعي ولا يوجد أي تأخير أو إلغاء للرحلات.

كان رئيس نقابة العاملين في الطيران المدني جابر العازمي قد أعلن اليوم أن الإضراب أدى إلى تعطيل ست رحلات جوية .

يذكر أن نقابة العاملين في الطيران المدني الكويتي أعلنت إضرابًا اليوم لمدة ساعة وذلك لمطالبات مالية.

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