متظاهر في هونج كونج في حالة حرجة بعد تعرضه لإطلاق نار

قالت هيئة المستشفيات بمدينة هونج كونج اليوم الاثنين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :إن أحد المحتجين المناهضين للحكومة في هونج كونج الذي يخضع للعلاج من آثار طلقات نارية في حالة خطيرة.

وظهر في مقطع فيديو تم نشره على الإنترنت أن ضابط شرطة يعتقل أحد المتظاهرين وعندما اقترب متظاهر آخر يبدو أن الضابط أطلق النار عليه من مسافة قريبة، حيث يظهر المتظاهر، الذي يبدو غير مسلح، وهو يسقط على الأرض.

وأورد موقع "هونج كونج فري برس" الإخباري أن المتظاهر لم يكن في حالة استجابة عندما وصل المسعفون إلى موقع الحادث في منطقة ساي وان هو، وتم نقل المتظاهرين الاثنين بسيارة الإسعاف.

وقال متحدث باسم إدارة مستشفى هونج كونج إنهم تلقوا معلومات بإصابة متظاهر واحد بأعيرة نارية في يوم الاثنين بحلول الساعة العاشرة صباحًا ( 0200 بتوقيت جرينتش).