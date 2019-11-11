نيودلهي تختنق ومحطات الطاقة تضيع المهلة دون تركيب أجهزة الحد من التلوث

توشك عشر محطات طاقة تعمل بالفحم بالقرب من نيودلهي على تضييع المهلة الممنوحة لها حتى ديسمبر لتركيب أجهزة السيطرة على التلوث، والتي كان من شأنها الحد من الوفيات المبكرة المرتبطة بالعوادم السامة في العاصمة الهندية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الهيئة المركزية للكهرباء في نيودلهي القول، إن 8 من هذه المحطات العشرة لم تتقدم بعد بطلبيات للحصول على الأجهزة اللازمة لإزالة الكبريت من غاز المداخن.

ويمكن أن يستغرق الحصول على هذه الأجهزة وتركيبها ما يصل إلى 3 سنوات، وليس من الواضح ما إذا كانت السلطات ستفرض عقوبات على مشغلي المحطات بسبب انقضاء المهلة دون الوفاء بالتزاماتها.

ووصل تلوث الهواء في نيودلهي إلى مستويات شبه قياسية هذا الشهر، ما استلزم غلق المدارس والتنبيه على السكان بعدم الخروج من المنازل.

وجاء في دراسة لمركز دراسة العلوم والتكنولوجيا والسياسة، الذي يتخذ من بنجالور مقرا له، أنه إذا طبقت الهند معايير العوادم على مستوى الدولة، فمن الممكن أن تتفادى أكثر من 300 ألف حالة وفاة مبكرة حتى عام 2030.