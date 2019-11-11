 معهد إيفو الألماني: تراجع مؤشر مناخ الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوياته خلال 10 أعوام - بوابة الشروق
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معهد إيفو الألماني: تراجع مؤشر مناخ الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوياته خلال 10 أعوام

معهد إيفو الألماني
معهد إيفو الألماني
(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 7:25 م | آخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 7:25 م

أعلن معهد "إيفو" لأبحاث الاقتصاد في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا اليوم الاثنين استمرار تراجع التوقعات بشأن مناخ الاقتصاد العالمي.

وأوضح المعهد اليوم أن مؤشر المناخ الاقتصاد العالمي الخاص به انخفض في الربع الأخير من العام، من سالب 1ر10 إلى سالب 8ر18 بنقطة.

وأوضح المعهد أن هذا المستوى هو الأقل منذ الربع الثاني من عام 2009، لافتا إلى تراجع كبير في تقييم الموقف الحالي والتوقعات بالنسبة للمستقبل.

وقال رئيس المعهد كلمنس فوست: "الاقتصاد العالمي يواصل التراجع"، لافتا إلى أن المناخ الاقتصادي يتردى في جميع المناطق التي تم رصدها، تقريبا.

وأضاف : "في الأسواق الناشئة، تأتي حركة التراجع في الأساس من آسيا، وفي الأسواق المتقدمة تأتي بشكل رئيسي من الولايات المتحدة".

وبحسب معهد "إيفو"، فإن إجمالي 1230 خبيرا من 117 دولة، شملهم استطلاع توقعوا تراجعا كبيرا في نمو التجارة العالمية وفي الاستهلاك الخاص، وكذلك انخفاضا في النشاط الاستثماري.

وأشار المعهد أيضا إلى زيادة عدد الخبراء الذين وصفوا الطلب الاقتصادي الكلي والنشاط الابتكاري بأنهما غير كافيين، مقارنة بالعدد الذي ذكر ذلك الربيع الماضي.


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