اتحاد الكرة الإسباني يجدد شراكته مع أديداس

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توصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم لاتفاق مع شركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية لتمديد الشراكة بينهما حتى نهاية 2030.

وبموجب الاتفاق الجديد فإن شركة "أديداس" ستستمر في رعاية قميص الماتادور الإسباني لمدة 11 عاما قادمة بعد نجاح الشراكة بينهما والتي بدأت قبل نحو 25 عاما.

وكان اتحاد الكرة الإسباني يبحث عن مورد جديد لقمصان المنتخبات لكن سرعان ما تم التوصل لاتفاق جديد مع "أديداس"

وكشف اتحاد الكرة الإسباني اليوم الاثنين عن القميص الجديد الذي سيرتديه المنتخب الأول في يورو 2020.

من المقرر أن يرتدي المنتخب الإسباني القميص الجديد للمرة الأولى في 15 تشرين ثان/نوفمبر الجاري، خلال اللقاء أمام منتخب مالطة ضمن تصفيات يورو 2020.