سقوط 70 شخصا بين قتيل وجريح في انفجار بالقامشلي شمال شرقي سوريا

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هزت مدينة القامشلي شمال شرق سوريا بعد ظهر اليوم الاثنين ثلاثة انفجارات بسيارات مفخخة، ما أسفر عن مقتل وإصابة ما لايقل عن 70 شخصا.

واستهدفت الانفجارات، التي وقعت بشكل متزامن، منطقة السوق وسط المدينة.

وقال مصدر طبي في مدينة القامشلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن 9 أشخاص على الأقل قتلوا وأُصيب أكثر من 60 آخرين.

من جهة اخرى، قال مصدر في الشرطة الكردية المحلية (الأسايش) بمدينة القامشلي لـ (د.ب.أ): إن الانفجارات الثلاثة المتزامنة وقعت في مدينة القامشلي في المنطقة ذات السيطرة المختلطة بين القوات الحكومة السورية ووحدات حماية الشعب الكردي.

وأشار المصدر إلى أن التفجيرات الثلاثة خلفت أضراراً كبيرة بالمحال التجارية والمنازل والسيارات، مضيفا أنه لدى شرطة الأسايش معلومات عن سيارات أخرى مفخخة جاري البحث عنها.