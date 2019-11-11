طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إيران، بتسليم عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" روبرت ليفنسون المفقود، منذ 12 عاماً.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إذا تمكنت إيران من تسليم الولايات المتحدة عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق روبرت ليفنسون، المفقود في إيران منذ 12 عاما، ستكون هذه خطوة إيجابية للغاية".

جاء ذلك، بعدما أقرت إيران مطلع الأسبوع الجاري، بأن لديها قضية مفتوحة بشأن العميل المفقود منذ عام 2007، ولم تتوافر المزيد من التفاصيل بشأن الإقرار الإيراني.

وفيما يتعلق باستئناف طهران أنشطتها النووية وبخرق الاتفاق النووي المبرم عام 2015، قال ترامب: "في الوقت نفسه، وبناء على معلومات، فإن إيران كانت ولا تزال تقوم بتخصيب اليورانيوم، وهذه خطوة سيئة للغاية"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وبدأت إيران الأسبوع الماضي المرحلة الرابعة من خفض الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران مع القوى العالمية الكبرى في عام 2015، وتتعلق هذه الخطوة بضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في منشأة "فوردو".

من جهته، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، أن استمرار طهران في الاتفاق النووي سيمكنها من رفع الحظر عن شراء الأسلحة العام المقبل.

وقال روحاني، خلال كلمته في ملعب مدينة يزد جنوب البلاد، أمس الأحد: "حسب القرارات الدولية يمنع شراء الأسلحة من قبل إيران، لكن العقوبات الدولية المفروضة علينا في هذا المجال سترفع خلال العام القادم وسنتمكن من شراء الأسلحة وتصديرها".

وأضاف روحاني إن "استمرار طهران في الاتفاق النووي سيمكنها من تحقيق هدف سياسي ودفاعي وأمني كبير يتمثل برفع الحظر عن بيعها الأسلحة العام المقبل"، معتبراً أن الوضع في إيران اليوم أفضل من أي وقت مضى من حيث القدرات النووية حيث أزالت طهران العوائق أمام تطوير الصناعة النووية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتابع روحاني:"بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي كانت هناك أصوات في الداخل تدعو إلى الانسحاب فورا من الاتفاق وأصوات أخرى دعت إلى الحفاظ عليه بأي ثمن"، مشيراً إلى أن الحكومة الإيرانية اختارت حلا وسطيا يتمثل بالبقاء في الاتفاق والتخلي عن التزاماتها بموجبه شيئا فشيء".