الرئيس اللبناني يتناول تطورات الأحداث في بلاده في حديث تلفزيوني مساء الغد

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن رئيس البلاد ميشال عون سيجري في الثامنة والنصف من مساء غد حوارًا تلفزيونيًا، يتناول فيه تطورات الأوضاع والأحداث الراهنة التي يشهدها لبنان.

وكانت الإطلالة الأخيرة للرئيس اللبناني في 31 أكتوبر الماضي، بمناسبة مرور 3 سنوات على انتخابه رئيسا للبلاد، وذلك بعد مرور يومين من استقالة الحكومة، ودون أن يحدد موعدا لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لبدء مسار التشكيل الحكومي.

ويتطلب تشكيل حكومة جديدة في لبنان إجراء ما يعرف بـ "الاستشارات النيابية الملزمة" والتي يحدد موعدها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية من يقوم بتشكيل الحكومة، ليصدر في أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذي اختاره النواب لرئاسة الوزراء، بإجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة.

وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.