اتفاقية تعاون مغربية موريتانية في مجال الشباب والرياضة

وقع وزير التشغيل والشباب والرياضة الموريتاني الطالب ولد سيد أحمد، ووزير الثقافة والشباب والرياضة المغربي الحسن عبيابة، اتفاقية تهدف لتعزيز وتشجيع التعاون بين الطرفين في مجال الشباب والرياضة، من خلال إحداث وإعادة إصلاح بنيات تحتية رياضية وشبابية، وكذا تكوين الأطر الرياضية والمشاركة في الأنشطة التخييمية بالمملكة.

وقال مصدر رسمي إن الاتفاقية - التي وقعت على هامش مهرجان المدن القديمة المتواصل في مدينة شنقيط شمالي موريتانيا - تنص على إنشاء ملعبين رياضيين، وفي مجال الشباب، تنص الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها وتظل سارية المفعول لمدة أربع سنوات، على ترميم دار الشباب التي شيدها المغرب في نواكشوط خلال سبعينيات القرن الماضي.